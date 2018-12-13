Бывший капитан «Адмирала» поблагодарил приморцев за поддержку

СЕГОДНЯ 00:49 2018-12-13T00:49:03+03:00

По версии медиков, опухоль на шестом позвонке начала развиваться, после того как Мнацян получил удар в спину в одном из матчей прошлого сезона

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Бывший капитан хоккейного клуба «Адмирал» Самвел Мнацян, проходящий курс лечения от онкозаболевания в Германии, обратился со словами благодарности к болельщикам Приморья.

Напомним, что болезнь Самвела стала шокирующей новостью не только для него самого, но и для многих поклонников российского хоккея.

Во время первого предсезонного сбора Мнацян ощутил боли в спине. Первичное обследование показало наличие опухоли. Углубленное обследование, сделанное в одной из германских клиник, подтвердило диагноз.

По версии медиков, опухоль на шестом позвонке начала развиваться, после того как Мнацян получил удар в спину в одном из матчей прошлого сезона. За короткое время образование дало метастазы в печень и мочевыводящие каналы. Диагноз стал известен в конце июля, в августовских сборах и спаррингах хоккеист участия уже не принимал.

Несмотря на не самый простой период в жизни, хоккеист нашел теплые слова для приморцев.

«Привет, Владивосток! Это Самвел!

Хочу обратиться ко всем болельщикам „Адмирала“, руководству клуба, ко всем людям в Приморье и за его пределами, и выразить огромную благодарность за ту поддержку, что вы оказываете мне на протяжении последних месяцев.

Большое спасибо „Адмиралу“ за организацию и проведение благотворительного матча. Все средства, собранные во Владивостоке, уже находятся в благотворительном фонде, который оплачивает счета клинике, где я прохожу лечение.

Я в очередной раз убедился, что в Приморье, во Владивостоке очень душевные, добрые и отзывчивые люди!

Хочу пожелать вам терпения, уверен, что у „Адмирала“ все получится, он пройдет через все испытания!

Еще раз всем спасибо за поддержку! Всех с наступающим. Будьте счастливы в Новом году!!!».