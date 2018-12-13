2018-12-13T01:49:09+03:00
Спорт

Владивостокский «Авангард» открывает ледовый сезон

Сейчас во Владивостоке продолжается заливка бесплатных муниципальных катков и хоккейных коробок
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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В пятницу, 14 декабря, в 10:00 откроется каток на стадионе «Авангард» (улица Капитана Шефнера, 2). Он будет работать ежедневно с 10 до 22 часов. Исключение составляет понедельник — в этот день работа катка начинается в 16 часов.

Как рассказал директор стадиона «Авангард» Константин Цыбулин, при покупке билетов на каток будет действовать система социальных скидок для разных категорий горожан. Так, например, дети до 5 лет и пенсионеры (при наличии удостоверения) могут посещать каток бесплатно. Для студентов будет действовать скидка. Стоит отметить, что билет будет действовать в течение всего дня.

На территории стадиона также будут работать прокат коньков, пункт заточки, теплая раздевалка, туалеты и медпункт. Кроме того, для посетителей будет организована продажа горячих напитков — чая и кофе.

Напомним, что сейчас во Владивостоке продолжается заливка бесплатных муниципальных катков и хоккейных коробок.

Всего в этом сезоне для катания на коньках в городе подготовят 76 объектов, из них 57 спортивных сооружений находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта, 19 объектов подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования.

На стадионе «Строитель» во время сезона катания будут открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков. Время работы — с 9 до 23 часов.

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