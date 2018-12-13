2018-12-13T01:14:20+03:00
Политика

Число "ударников" Восточного военного округа возросло вдвое

Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники
Игорь СОРОКИН
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Около 70 подразделений Восточного военного округа по итогам последней проверки получили почетное наименование «ударное», в том числе три соединения — впервые.

По сравнению с тем же периодом 2017 года число «ударных» подразделений возросло более чем в два раза.

Высоким результатам способствует увеличение эффективности боевой подготовки, обучение актуальным тактическим приемам. Помимо этого, в 2018 году на 50% увеличена интенсивность проверок боеготовности подразделений.

Особое внимание уделяется подготовке военнослужащих к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники.

Среди получивших наименование «ударное» есть мотострелковые, артиллерийские, зенитные ракетные подразделения, а также подразделения войск связи, РХБ защиты, радиотехнических войск, специального назначения, материально-технического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, корабли Тихоокеанского флота.

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