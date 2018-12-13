2018-12-13T02:53:37+03:00
Общество

Владивосток признали самым привлекательным городом для встречи Нового года

Большинство путешественников предпочли бы встретить Новый год во Владивостоке
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Владивосток занял первое место в рейтинге наиболее привлекательных городов, входящих в «Восточное кольцо России», для встречи Нового года. Опрос провел сервис Tvil. ru.

В соцсетях туристы ответили на вопрос сервиса, в каком городе «Восточного кольца» они хотели бы провести новогодние праздники.

Выяснилось, что большинство путешественников предпочли бы встретить Новый год во Владивостоке. За этот город проголосовало 29% опрошенных. Второй по популярности — Петропавловск-Камчатский, здесь провести каникулы готовы 21% туристов. Также в тройке лидеров — Якутск, за него отдали свои голоса 14% потенциальных гостей.

Напомним, «Восточное кольцо России» — федеральный межрегиональный проект, объединяющий туристский потенциал 12 дальневосточных и сибирских территорий и призванный соединить лучшие места Дальнего Востока в единый маршрут, дав возможность туристам посетить сокровищницы каждого региона. Приморье позиционируется как туристский хаб, аккумулирующий и перераспределяющий туристские потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока.

По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, результаты рейтинга говорят об успешном развитии Владивостока и других территорий «Восточного кольца» в качестве туристских дестинаций.

«Безусловно, приятно возглавлять такой рейтинг. Ни для кого не секрет, что в Приморский край как летом, так и зимой приезжает большое количество иностранцев и жителей дальневосточных регионов России. Зимой гости едут к нам покататься на лыжах, погулять по достопримечательным местам, отпраздновать сам Новый год. Хорошо, что предложений — развлекательных, культурно-познавательных, гастрономических — очень много.

Отрадно видеть, что и другие туристские направления, которые много внимания и сил уделяют развитию туризма, также попали в этот рейтинг. Якутия, Камчатка, Сахалин — наши сильные партнеры, которые вносят весомый вклад в развитие „Восточного кольца“. Радостно, что их усилия отмечены, в том числе, в этом рейтинге», — подчеркнул Константин Шестаков.

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