Таможня Находки уличила судовладельцев в афере с судами

СЕГОДНЯ 03:07 2018-12-13T03:07:53+03:00

За 11 месяцев 2018 года Находкинская таможня провела 48 проверок, по результатам которых доначислено 277 миллионов рублей

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49,5 миллионов рублей обязаны доплатить в бюджет четыре дальневосточные компании, заявившие недостоверные сведения о покупке и ремонте морских судов за границей. Таможенные платежи доначислены Находкинской таможней по результатам проверок.

Компании-судовладельцы при ввозе судов в порт Находка предоставили в таможню недостоверные сведения о стоимости купленных и отремонтированных судов в иностранных портах, а также приобретенных запчастях и оборудовании. В результате компании недоплатили в бюджет причитающиеся по закону таможенные платежи.

Против российских судовладельцев завели дела об административных правонарушениях по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Судовладельцев ждут крупные штрафы.

Справка КП

За 11 месяцев 2018 года Находкинская таможня провела 48 проверок, по результатам которых доначислено 277 миллионов рублей. В бюджет взыскано 132 миллионов рублей. Возбуждено 87 административных дел, из которых 80% заведены по недостоверным сведениям о ввозимых товарах.