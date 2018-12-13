Сенатор от Приморья поможет жильцам аварийных домов

СЕГОДНЯ 03:30 2018-12-13T03:30:55+03:00

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Жители Черниговского района обратились к секретарю регионального отделения «Единой России» с просьбой помочь решить вопрос с предоставлением квартиры для 80-летней женщины и других оказавшихся в трудном положении сельчан.

Несовершенство жилищного законодательства стало камнем преткновения для 80-летней жительницы села Дмитриевка. Ее жилье в двухквартирном доме не годится для проживания. Чтобы пожилая женщина получила новое, необходимо признать аварийным весь дом. Но его вторая половина отремонтирована, поэтому чиновники не признают его аварийным.

На встрече с секретарем членом Совета Федерации Людмилой Талабаевой жители Черниговского района предложили внести небольшую поправку в жилищное законодательство, тем самым решив проблему и жительницы Дмитриевки, и многих других людей.

Региональный партсекретарь пообещала, что с депутатами Законодательного собрания Приморского края, которое она представляет в Совете Федерации, подготовит инициативу, чтобы внести ее в Совфед.

«Это очень ценное замечание к законодательству, которое нуждается в доработке. Мы займемся этим вопросом с коллегами из Законодательного собрания», — сказала Людмила Талабаева, но заметила, что возраст жительницы Дмитриевки не позволяет ждать, пока будет принята поправка. Поэтому представителям местного самоуправления нужно отремонтировать ее квартиру, тем более что бабушка отказывается переезжать из своего полуразрушенного жилья.

Еще один вопрос, с которым обратились к сенатору приморцы на встрече во вторник, 12 декабря, касался получения жилья для детей-сирот. В Черниговском районе таких очередников 270.

Как сообщил депутат Александр Бехтер, который участвовал во встрече, на осенней сессии Законодательное собрание приняло законопроект, который делегирует полномочия по предоставлению жилья муниципалитетам и значительно расширяет их возможности. Вопрос по обеспечению сирот жильем теперь должен сдвинуться с мертвой точки, заявил Бехтер.

Добавим, что на этой неделе запланированы встречи Людмилы Талабаевой с жителями нескольких районов и городов. Во вторник прошла встреча с кировчанами, в среду партийный лидер встретилась с чернгиговцами, сегодня состоится встреча в Спасске-Дальнем.