2018-12-13T04:30:14+03:00
Происшествия

Не пожалевшего женщину-инвалида грабителя поймали в Приморье

В отделе задержанный признался в содеянном и рассказал, что ювелирные украшения он сдал в скупку, а вырученные деньги пропил
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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На пульт дежурной части МО МВД «Дальнереченский» поступил тревожный звонок. Женщина, инвалид первой группы, сообщила, что ее ограбили. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что вечером в квартиру, где проживает женщина-инвалид, проник пьяный мужчина. Незваный гость напал на 62-летнюю женщину, потребовал деньги, после чего сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Женщина стала кричать, пытаясь привлечь внимание соседей. Нападавший скрылся через окно, прихватив найденные в квартире деньги. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего правонарушителя.

В отделе задержанный признался в содеянном и рассказал, что ювелирные украшения он сдал в скупку, а вырученные деньги пропил.

Проверка по спецучетам МВД показала, что мужчина является рецидивистом, так как не раз привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Следователи ОМВД «Дальнереченский» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж с применением насилия». Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом.

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