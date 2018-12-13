2018-12-13T04:40:43+03:00
Общество

Конгресс промышленников и предпринимателей расширил присутствие в АТР

Конгресс уже на протяжении двух десятилетии поддерживает отношения с авторитетными общественными объединениями и организациями деловых кругов Китая
Игорь СОРОКИН
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Президент Международного Конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка и генсекретарь Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй подписали соглашение о сотрудничестве.

Конгресс уже на протяжении двух десятилетии поддерживает отношения с авторитетными общественными объединениями и организациями деловых кругов Китая, такими как КНОДЗС (Китаи ское Народное Общество дружбы с зарубежными странами) во главе с президентом Чень Юань. В прошлом году МКПП подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с россии ско-китаи ским инвестиционным фондом регионального развития во главе с председателем совета Ван Фэном.

«Сегодня мы подписали соглашение с еще однои авторитетнои организациеи — Китаи ская ассоциация по развитию предприятии за рубежом, которую возглавляет господин Хэ Чженьвэи . Именно эти соглашения — надежная база для развития взаимовыгодных отношении и реализации разнообразных проектов и программ между членами конгресса и партнерами из Китаи скои народнои республики», — сообщил президент МКПП Артем Чайка.

Напомним, практическую поддержку бизнесменам оказывает представительство конгресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое создано во Владивостоке, а также координационныи совет по взаимодеи ствию с бизнес-объединениями стран Азии.

Ранее в рамках рабочей поездки в Китай президент МКПП Артем Чайка участвовал в открытии демонстрационно-торгового павильона российской продукции в Китае, в работе «Форума торгово-экономического и культурного сотрудничества Китая и России», а также провел ряд встреч с деловыми кругами Китая и СМИ.

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