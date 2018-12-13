2018-12-13T05:02:46+03:00
Общество

160 юных приморцев заслужили стипендию губернатора

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции, также наградили 160 лучших школьников и студентов
Игорь СОРОКИН
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В День Конституции, 12 декабря, 160 юных жителей Приморья получили свидетельства стипендиатов губернатора. В торжестве принял участие и наградил школьников вице-губернатор Константин Межонов.

Как рассказали в краевом департаменте образования и науки, впервые школьники получили эти стипендии в 2016 году. В список первых вошли 160 учащихся, проявившие особые успехи в изобретательстве, техническом и гуманитарном творчестве.

«Получают стипендии ребята, которые не только учатся на „хорошо“ и „отлично“, но и имеют особые достижения в международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках по различным направлениям — спорт, творчество, общественная деятельность, наука и другие», — отмечают в ведомстве.

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Конституции, также наградили 160 лучших школьников и студентов среднего профессионального образования Приморья за 2017-2018 учебный год. Размер поощрения — три тысячи рублей в месяц.

«Очень хочется, чтобы вы свою дальнейшую судьбу связали с Приморским краем. У нас сейчас, на мой взгляд, создаются великолепные возможности», — обратился к собравшимся Константин Межонов.

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