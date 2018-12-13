2018-12-13T05:21:48+03:00
Общество

Незаконную рубку леса на десятки миллионов пресекли в Приморье

Крупную рубку деревьев сотрудники лесничества обнаружили в районе распадка Шубенка вблизи Дальнегорска
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Масштабную незаконную рубку леса обнаружили в районе Дальнегорска после обращения местных жителей к врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко. Ущерб оценивается более чем в 43 миллиона рублей.

Крупную рубку деревьев сотрудники лесничества обнаружили в районе распадка Шубенка вблизи Дальнегорска.

Как сообщил директор краевого департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко, на месте специалисты кавалеровского филиала приморского лесничества обнаружили пни от незаконно срубленных дуба, липы, клена, кедра, осины и белой березы — всего 406 деревьев. Размер ущерба — 43,5 миллиона рублей.

«Изъято несколько единиц грузовой техники, возбуждено уголовное дело. На месте работали сотрудники нескольких филиалов лесничеств совместно с ФСБ и полицией. Виновные устанавливаются», — отметил Валентин Карпенко. Нарушителям грозит лишение свободы, а также возмещение ущерба.

Ранее был уволен и. о. директора кавалеровского лесничества, который не справился с обязанностями по обеспечению граждан дровами. Были обнаружены провалы в этой работе в Дальнегорске, Кавалеровском и Ольгинском районах.

«В последующем выявились и факты незаконных рубок. Предыдущим руководителем лесничества меры по выявлению и пресечению незаконных рубок не принимались, несмотря на то, что на рубку в районе распадка Шубенка жалобы граждан поступали неоднократно», — подчеркнул Карпенко.

Напомним, в ноябре Олег Кожемяко освободил от должности руководителя краевого учреждения «Приморское лесничество» Дмитрия Семикина. Причиной стал провал в обеспечении населения дровами. Такое решение врио губернатора принял 17 ноября во время поездки в Чугуевский район.

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