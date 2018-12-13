Житель Приморья выменивал машину на 4 кило марихуаны

13 Дек. 06:10 2018-12-13T06:10:40+03:00

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В Пожарском районе суд рассмотрит дело об обмене наркотика на автомобиль

Прокурор Пожарского района утвердил заключение по уголовному делу против местного жителя. По версии следствия, житель одного из поселений Пожарского района обнаружил в лесу дикорастущие кусты конопли. Оборвав с них листья и верхушки, он высушил их у себя дома, собрав таким образом 4,7 килограмма марихуаны.

Узнав о намерении одного из знакомых продать автомобиль, фигурант предложил ему обменять транспорт на эту марихуану. Получив согласие, он поместил чуть менее 4 килограммов в пластиковую бочку, которую привез к месту встречи с продавцом авто.

После передачи наркотика злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. При обыске по месту жительства последнего правоохранители обнаружили и изъяли еще 911 гр марихуаны.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.