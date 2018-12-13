2018-12-13T06:46:35+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока восстала против эвакуации авто

Наряд ДПС составил материал, пьяную водительницу отправили домой, а автомобиль полицейские хотели забрать на штрафстоянку
Игорь СОРОКИН
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Задержанная за пьяную езду в районе кольца Запорожской автовладелица не хотела отдавать машину на штрафстоянку. Дама, кстати, везущая пассажира, 40 минут спорила с прибывшим на место полицейским нарядом.

Ночью в районе кольца Запорожской наряд ДПС заприметил петляющий по дороге Honda Fit. За рулем хэтчбека находилась женщина со всеми признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили ей проехать в наркодиспансер. Там выяснилось, что в ее крови содержится 0,62 промилле алкоголя. Наряд ДПС составил материал, пьяную водительницу отправили домой, а автомобиль полицейские хотели забрать на штрафстоянку. Однако дама запрыгнула в салон авто, в котором сидел ее пассажир. Вместе с ним она забаррикадировалась, пояснила, что не хочет расставаться с машиной, так как денег на оплату штрафстоянки нет.

Испугавшись видеокамеры прибывших на место журналистов, горе-автомобилистка и ее пассажир вышли из машины и поспешили скрыться с места задержания.

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