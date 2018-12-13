2018-12-13T07:06:17+03:00
Происшествия

Приморский нацпарк перевели на усиленную охрану

Вместе с тем из-за отсутствия снега на юге Приморья сохраняется напряженная пожароопасная обстановка
Игорь СОРОКИН
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фото - нацпарк "Земля леопарда"фото - нацпарк "Земля леопарда"
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Госинспекторы «Земли леопарда» перед новогодними праздниками перешли на усиленный режим охраны леса. Это связано с прогнозируемым ростом числа случаев браконьерства — вырубок и охоты. Опергруппам нацпарка содействуют сотрудники приморских лесничеств.

По многолетней статистике в декабре фиксируются всплески браконьерства. Сотрудникам «Земли леопарда» приходится сталкиваться с незаконными вырубками хвойных деревьев. Многие гости и жители юго-западного Приморья в это время направляются вглубь тайги за елками. Другой проблемой остается охота на копытных, которые являются основой кормовой базы дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Усиленный режим охраны на территории «Земли леопарда» в первую очередь предполагает увеличение числа автомобильных и пеших рейдов инспекторов. Так, на минувших выходных в нацпарке было организовано масштабное патрулирование совместно с сотрудниками Владивостокского лесничества Департамента лесного хозяйства Приморского края.

В ходе обзорного рейда была осмотрена южная часть «Земли леопарда». И хотя в этот раз патрулирование не выявило нарушений. По каждому факту нарушения природоохранного законодательства составляются протоколы, в соответствии с которыми с виновников взымается штраф.

«Отдел охраны готов дать своевременный отпор нарушителям, — подчеркнул Евгений Стома, замдиректора ФГБУ „Земля леопарда“ по охране. — Мы призываем не омрачать наступление Нового года уголовным делом за охоту либо штрафом на незаконную вырубку хвойных деревьев. Век срубленной елочки не долог, а урон природе наносится при этом немалый. Сегодня можно приобрести красивую искусственную елку, либо присмотреться к деревьям, которые продаются в населенных пунктах на легальной основе».

Вместе с тем из-за отсутствия снега на юге Приморья сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Специалисты не исключают, что во время патрулирования инспекторы «Земли леопарда» также будут вынуждены бороться с огнем. Напоминаем, что поджоги сухой травы, неосторожное обращение с огнем в лесу — основная причина возникновения лесных пожаров.

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