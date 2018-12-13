2018-12-13T07:26:28+03:00
Общество

Опасность на дороге во Владивостоке исправили по заказу мэрии

Ледовый панцирь на этом участке уже не раз срывали тяжёлой техникой муниципального предприятия «Содержание городских территорий»
Игорь СОРОКИН
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Выход воды на проезжую часть улицы Карла Жигура остановлен. Подрядчик по заданию мэрии Владивостока провел аварийные работы, проложил трубу и завел её в систему ливневой канализации, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

«На улице Карла Жигура был выход течи воды на проезжую часть. С понижением температуры на дороге появились наледи. На участке проведены аварийные работы по заведению течи в сеть ливневой канализации по временной схеме, проложено более 50 метров трубы. Подрядная организация приступила к обратной засыпке траншеи скальным грунтом, предусмотрены и работы по восстановлению дорожного покрытия, - рассказал замначальника отдела инженерных коммуникаций Алексей Денисов. – В следующем году будет разработан проект строительства новой ветки ливневой канализации».

Ледовый панцирь на этом участке уже не раз срывали тяжёлой техникой муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На итоговую очистку наледи, сразу после устранения течи воды, снова вышла спецтехника – грейдер, экскаватор-погрузчик, самосвалы для вывоза сколотого льда. До полного устранения гололёда дорогу продолжат обрабатывать противогололёдными реагентами.

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