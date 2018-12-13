2018-12-13T08:56:08+03:00
Общество

Олег Кожемяко выступил против повышения тарифов ЖКХ

Олег Кожемяко назвал ЖКХ одной из наиболее проблемных отраслей. По его мнению, было ошибочным направить ее в коммерческое русло
Игорь СОРОКИН
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Жилищно-коммунальное хозяйство невозможно без поддержки государства. О том, что делается в Приморье для развития этой отрасли, какие меры модернизации запланированы, рассказал врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с работниками коммунального и энергетического комплексов.

Олег Кожемяко назвал ЖКХ одной из наиболее проблемных отраслей. По его мнению, было ошибочным направить ее в коммерческое русло.

«За все время работы я не увидел, чтобы ЖКХ было самоокупаемым. Разница между установленными и экономически обоснованными тарифами вряд ли позволит это сделать. А любое повышение тарифов приводит к излишней нагрузке на людей, а это, в свою очередь, к неплатежам, и получается замкнутый круг. ЖКХ — это сфера социальная, и без поддержки власти здесь нельзя», — заявил он, подчеркнув, что совместная работа позволит сделать жизнь приморцев более комфортной.

Для решения накопившихся проблем будут разработаны инвестпрограммы по модернизации коммунальной инфраструктуры, отрегулированы тарифы для управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий, изменен механизм реализации программы капитального ремонта жилых домов.

«Порядок и объемы ремонтов будет определять муниципалитет, так как на местах лучше видно, какие работы необходимы в первую очередь. Также просчитаем стоимость стандарта тех или иных работ, чтобы не было дорогих проектов с огромной стоимостью», — пояснил Олег Кожемяко.

Один из результатов уже начатой работы в сфере ЖКХ — увеличение в пять раз, до 500 миллионов рублей, федерального финансирования по программе «Чистая вода» на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды», старт регионального проекта «1000 дворов».

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