2018-12-13T09:26:47+03:00
Общество

В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе

Отношения в качестве площадки под размещение подобного объекта рассматривается не только Владивосток, но и любая другая территория
Игорь СОРОКИН
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Крупные китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество с Приморьем. Особый интерес для иностранцев представляют контейнерные поставки зерна. Перспективы с партнерами обсудил директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

В мероприятии также приняли участие представители министерства по развитию Дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока, ПАО «Дальневосточное морское пароходство».

Глава департамента подчеркнул, что сфера сельского хозяйства в регионе развивается активно, в том числе за счет увеличения доли зерновых культур. По его словам, приморская продукция ценится за высокое качество и экологичность, причем не только в Китае.

«Поэтому перспективы в этой отрасли очень высоки, однако есть и сдерживающие факторы. Например, в портах Приморья нет специализированных зерновых терминалов. Мы приглашаем и российские, и иностранные компании принять участие в создании такой инфраструктуры и готовы оказать всяческое содействие», — отметил Старичков.

Среди заинтересантов подобного сотрудничества — китайские компании New Hope Liuhe и Ningbo Flow Supply Chain Management, расположенные на северо-востоке страны. По словам заместителя генерального директора New Hope Liuhe Лэн Сюцюаня, сегодня эти две компании импортируют из Приморья сою и пшеницу. Примерный объем товарооборота составляет 5 тысяч тонн ежемесячно. В планах партнеров — увеличить его до 50 тысяч в месяц.

В данный момент компании уже сотрудничают с крупнейшими транспортными предприятиями края — FESCO и Владивостокским морским торговым портом, налажены связи и с сельхозпроизводителями, однако для того, чтобы наращивать объемы поставок, необходима инфраструктура.

«На данном этапе мы хотим найти партнеров, которые предоставляли бы нам услуги по транспортировке, обработке, хранению и перевалке зерна. А в будущем, при выходе на плановый объем, мы бы могли построить здесь терминал», — сказал Лэн Сюцюань.

Отмечено, что в качестве площадки под размещение подобного объекта рассматривается не только Владивосток, но и любая другая территория, расположенная неподалеку от порта и железнодорожной ветки. По мнению Алексея Старичкова, наиболее подходящее место — Надеждинский район, где в настоящее время завершается строительство территории опережающего развития. Однако детали реализации проекта будут еще тщательно прорабатываться.

Глава ведомства предложил партнерам предоставить всю необходимую информацию о требованиях к строительству терминала, чтобы Администрация Приморья вместе с институтами развития края и Министерством по развитию Дальнего Востока могли предложить различные варианты осуществления проекта.

Подчеркнуто, что стороны готовы приложить все усилия, чтобы создать благоприятные условия для более эффективного сотрудничества в сфере сельскохозяйственного товарообмена.

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