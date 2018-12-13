Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье

13 Дек. 09:41 2018-12-13T09:41:23+03:00

В Приморье служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в краже

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В дежурную часть ОМВД по Хасанскому району поступило сообщение о краже из частного домовладения в селе Занадворовка.

На место прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой. Сотрудники опросили потерпевшего. Установлено, что злоумышленник, взломав навесной замок входной двери, проник в дом. Похитив бытовую технику и ковры, подозреваемый скрылся.

Полицейский пес по кличке Рем уверенно взяв след, вышел на улицу и, пройдя несколько метров, остановился у дома одного из соседей.

35-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Мужчина рассказал, что спрятал похищенное имущество в лесу, недалеко от своего дома. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим правонарушениям.