Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В дежурную часть ОМВД по Хасанскому району поступило сообщение о краже из частного домовладения в селе Занадворовка.
На место прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошли кинолог со служебно-розыскной собакой. Сотрудники опросили потерпевшего. Установлено, что злоумышленник, взломав навесной замок входной двери, проник в дом. Похитив бытовую технику и ковры, подозреваемый скрылся.
Полицейский пес по кличке Рем уверенно взяв след, вышел на улицу и, пройдя несколько метров, остановился у дома одного из соседей.
35-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Мужчина рассказал, что спрятал похищенное имущество в лесу, недалеко от своего дома. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим правонарушениям.