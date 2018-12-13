«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам

13 Дек. 10:11 2018-12-13T10:31:27+03:00

Организаторы обращаются к социально ответственным предпринимателям, неравнодушным приморцам — всем, кто готов поддержать земляков, попавших в трудную ситуацию

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Каждую пятницу в течение месяца во Владивостоке выходит на маршрут «Социальный автобус». За это время за срочной помощью к сотрудникам Приморского центра социального обслуживания населения обратились более 200 человек. Очередной такой выезд состоится в пятницу, 14 декабря. В 9.00 автобус с узнаваемым логотипом будет дежурить на площади Луговой.

Среди обратившихся, помимо бездомных, — люди с небольшим достатком: пенсионеры, многодетные и одинокие мамы, инвалиды, погорельцы. Организаторы не отказывают никому.

Мобильные помощники оказали около 450 различных социальных услуг: раздавали продуктовые наборы и теплую одежду, консультировали по разным бытовым вопросам.

«На наше предложение о совместном выезде вновь откликнулись сотрудники поликлиники № 3 Владивостока. Излишне говорить, что тем горожанам, которые ищут поддержку у социальных служб, медицинские консультации, первичная медицинская помощь оказалась весьма кстати», — отмечает замдиректора центра Мария Кузьмина.

Напомним, благотворительная акция «Социальный автобус» была объявлена в Приморском крае в ноябре 2013 года. Этот проект нашел отклик у приморцев.

«Люди, которые оказались один на один с проблемами или остались на улице, — это тоже часть общества. Иногда достаточно протянуть им руку помощи в виде горячего чая и булки в холода. Мы благодарны всем, кто это понимает и поддерживает», — подчеркивает и. о. директора департамента Светлана Красицкая.

В ведомстве поделились приятной новостью. Помощь сотрудникам Приморского центра социального обслуживания населения предложили пенсионеры. «Серебряные волонтеры» берутся помочь в организации горячего питания нуждающихся.

Кроме того, поддержать благотворительную акцию вызвались студенты. Студотряд «Снежный десант» готов очистить от мусора и облагородить территорию, на которой работает «Социальный автобус».

Организаторы обращаются к социально ответственным предпринимателям, неравнодушным приморцам — всем, кто готов поддержать земляков, попавших в трудную ситуацию. Оказать посильную гуманитарную помощь нуждающимся можно через Приморский центр социального обслуживания населения по адресу: Владивосток, улица Иртышская, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.