СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-13T10:56:06+03:00

Официальное открытие Года театра в России, объявленного президентом, проходит в четверг, 13 декабря, во всех регионах страны

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Одно из первых торжественных мероприятий состоялось в Приморье — на сцене краевого академического драматического театра имени Горького. Участников этого события поздравил врио губернатора Олег Кожемяко.

По словам врио губернатора, в рамках тематического года в Приморье запланирована насыщенная культурно-образовательная программа, которая охватит все территории края.

«Приморье вместе с другими регионами включится в работу по популяризации театральных постановок в Приморье, включая самые отдаленные районы. Важно, чтобы возможность познакомиться с современными пьесами, театральным искусством была доступна каждому жителю края. Год театра начнется в январе с Всероссийского театрального марафона из Владивостока. Это право мы заслужили. И это дополнительное подтверждение тому, что указ президента о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток ознаменует новую эру в развитии искусства и культуры региона», — заявил он.

В праздничный день Олег Кожемяко наградил деятелей культуры за многолетнюю добросовестную работу, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в развитие искусства в Приморье.

Почетную грамоту губернатора Приморского края вручили артистам Роману Легкодухову и Анатолию Мягких. Благодарность объявили Валерию Брюхову, Алене Дияновой, Оксане Ивановой, Сергею Коврижиных и Станиславу Рындину. Памятным знаком «80 лет со дня образования Приморского края» наградили Виктора Бусаренко, Юрия Ведерникова, Татьяну Гольник, Владимира Котенкова, Ольгу Перфилову, Елену Третьякову, Веру Ускову и Петра Христова.