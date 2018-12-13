2018-12-14T03:32:32+03:00
Общество

Театр начинается с Приморья: Владивосток ждёт театральный марафон

Официальное открытие Года театра в России, объявленного президентом, проходит в четверг, 13 декабря, во всех регионах страны
Игорь СОРОКИН
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Врио губернатора Олег Кожемяко поздравил деятелей культуры со сцены краевого академического драматического театра имени Горького. На открытии года театра глава Приморья сообщил, что вместе с другими регионами, наш край начнёт популяризировать театральные постановки даже в отдалённых районах.

- Важно, чтобы возможность познакомиться с современными пьесами, театральным искусством была доступна каждому жителю края. Год театра начнется в январе с Всероссийского театрального марафона из Владивостока. Это право мы заслужили. И это дополнительное подтверждение тому, что указ президента о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток ознаменует новую эру в развитии искусства и культуры региона, — заявил он.

Помимо тёплых слов и поздравлений, врио наградил приморских театралов за многолетнюю добросовестную работу, высокое профессиональное мастерство и личный вклад в развитие искусства в Приморье.

Почетную грамоту губернатора Приморского края вручили артистам Роману Легкодухову и Анатолию Мягких. Благодарность объявили Валерию Брюхову, Алене Дияновой, Оксане Ивановой, Сергею Коврижиных и Станиславу Рындину. Памятным знаком «80 лет со дня образования Приморского края» наградили Виктора Бусаренко, Юрия Ведерникова, Татьяну Гольник, Владимира Котенкова, Ольгу Перфилову, Елену Третьякову, Веру Ускову и Петра Христова.

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