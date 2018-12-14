Умеренный ветер и переменная облачность ждёт приморцев в последний рабочий день недели

СЕГОДНЯ 00:28 2018-12-14T00:28:01+03:00

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Сегодня, 14 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный.Температура воздуха -6...-16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -12...-14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха -7...-9°C, в утренние часы -14...-16°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильный. Температура воздуха -5...-7°C, в утренние часы -9...-11°C.