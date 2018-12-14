«Морского огурца» в штанах спрятали иностранцы, проходя границу

14 Дек. 02:02 2018-12-14T02:02:44+03:00

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморью остановили в пункте пропуска «Пограничный-автодорожный» трёх иностранцев. «Интуристы» пытались вывезти из нашей страны больше шести кило трепанга. «Морского огурца» хитрецы спрятали под верхней одеждой, свёртки с морепродуктом они примотали скотчем к ногам.

Пограничники сняли с них свыше 3370 особей сушено-вяленого трепанга. Нарушители закона признались, что так решили подзаработать: за провоз иглокожих русский приятель пообещал им деньги.

Из-за нарушения правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам разбирательства примут процессуальное решение.