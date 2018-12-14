2018-12-14T03:07:42+03:00
Общество

Приморский бизнесмен подарил Китаю леса на миллион долларов

Он не возвращал деньги за лесоматериалы, отправленные в КНР
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.interfax.ru/business/334186Фото: https://www.interfax.ru/business/334186
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Дальневосточная оперативная таможня возбудила уголовное дело из-за нарушения валютного законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, 57,7 миллионов рублей за приморские лесоматериалы не вернулись в Россию.

Компания из Владивостока заключила контракт на поставку в КНР 3,6 тонн пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Дерево они экспортировали в Китай с октября 2016 по апрель 2017 года, однако из миллионной выручки ( в долларах) увидели только 60 тысяч долларов. А это всего лишь около 5 процентов от суммы контракта. По неизвестной причине лесоэкспортёр не пытался вернуть свои деньги.

Теперь, за уклонение от возврата денег виновным грозит лишиться свободы на срок до пяти лет и штраф.

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