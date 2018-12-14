2018-12-14T04:07:43+03:00
Общество

«Дальний Восток ждет тебя!»: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Почта России выпустила серию коллекционных открыток

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Уникальная коллекция, состоящая из 11 открыток, по числу дальневосточных регионов, выпущена специально к фестивалю «Дни Дальнего Востока в Москве». В основу серии легли рисунки детей со всего региона. Почтовые Карточки были выпущены Минвостокразвитием совместно с Почтой России ограниченный тиражом 2000 экземпляров.

Все гости и участники фестиваля смогли получить эксклюзивную открытку и тут же отправить ее родным и близким. Первые почтовые карточки, подписанные лично Министром, были отправлены крупным инвесторам, которые реализуют свои проекты на территории Дальнего Востока.

«Считаю, что в нашем мире виртуального общения и эмодзи в мессенджерах, не хватает индивидуальности и тепла. И открытка – это лишь малая вещь, которая может напомнить о том, что иногда нужно выходить из онлайн-режимов и посылать родным и друзьям душевные весточки. Ведь что может быть приятнее, чем получить не пересланную картинку в мессенджере, а подписанную именно одному человеку красивую открытку. Её в копирование не поставишь, она индивидуальна и предназначена только одному человеку. Это приятно и душевно, уверен в этом. А тем более если на открытке изображен самый родной и близкий регион», - сказал Александр Козлов.

«Почта России действительно объединяет. Дальневосточные открытки, отправленные из Москвы, например, в Питер - это ли не показатель нашего единения. Приятно, что с нашей помощью жители страны узнают о особенностях и достопримечательностях других регионов. Дальний Восток в этом смысле становиться совсем не дальним», - говорит заместитель генерального директора Почты России по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон.

В основу серии «Дальний Восток ждёт тебя!» легли детские рисунки, на каждой открытке изображено именно то, что характеризует каждый дальневосточный регион. Например, в Еврейской автономной области строится международный железнодорожный мост и большая часть площади покрыта лесами, на открытке «Колыма ждет тебя» изображено золото, Камчатка –медведи и касатки, Сахалин – уголь и рыба, Чукотка – малые народности и морские животные, а на открытке Приамурье изображена космическая капсула.

«Проект «Дальний восток ждет тебя!» - первый в истории Минвостокразвития. Мы благодарим «Почту России» за поддержку, надеемся, что наши совместные открытки будут пользоваться спросом и в будущем мы создадим ещё ни одну коллекцию, посвященную Дальнему Востоку», - сказал пресс-секретарь Минвостокразвития Марина Евсеева.

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