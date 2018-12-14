Приморец хотел нажиться на икре и кабарге, но не вышло

СЕГОДНЯ 04:31 2018-12-14T04:31:18+03:00

Мужчина пытался подставить под удар правосудия свою знакомую, убедив её в том, что она везёт в Москву всего лишь имитацию деликатеса

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Линейные полицейские и таможенники задержали приморца, который пытался провезти через границу около пяти килограммов мускусной железы кабарги. Стоимость находки составила больше семи миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что этот же мужчина пытался нажиться ещё и на продаже чёрной икры. Свою знакомую он убедил в том, что десять кило икры, что она везёт в .Москву – это всего лишь имитация и на неё не нужны какие-либо документы. Однако сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте изъяли и поместили на хранение незаконно добытый деликатес.

Сейчас в отношении контрбандиста возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 226.1 и ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант дожидается окончания расследования под подпиской о невыезде.