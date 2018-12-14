Дал взятку медику и погорел: житель Владивостока попался на преступлении
50 тысяч рублей он принёс в наркодиспансер, чтобы в документах не отразили состояние опьянения
Фото: https://ceur.ru/library/articles/pravo/item132882/
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Приморские следователи завершили расследовать уголовное дело о взяточничестве.
Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в октябре 2017 года обвиняемый стал посредником при передаче денег. 50 тысяч рублей он принёс должностному лицу из ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», чтобы тот не отражал в медицинских документах ,что другой гражданин был сильно пьян. Из этой суммы 5 тысяч он забрал себе – за работу.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд.