2018-12-14T06:14:23+03:00
Общество

Личный инстаграм главы Приморья заблокировали из-за «ботов»

На аккаунт Олега Кожемяко одновременно пожаловались более тысячи пользователей соцсети
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.kommersant.ru/doc/3753651Фото: https://www.kommersant.ru/doc/3753651
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Сегодня утром, 14 декабря социальная сеть инстаграм заблокировала аккаунт врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В момент блокировки у страницы @kozhemiako.oleg было 25.4 тыс. подписчиков, 26 подписок и 195 публикаций, сообщает «Комсомолка». Свой блог глава региона вёл самостоятельно: выкладывал посты, снимал сториз… Однако несмотря на то, что никакого запрёщённого контента на странице не появлялось, это не спасло политика от «бана», когда на него одномоментно «пожаловались» более тысячи пользователей «инсты».

Сейчас страница врио выглядит вот так

Сейчас страница врио выглядит вот так

Сам Олег Кожемяко уже успел дать развёрнутый комментарий ТАСС на эту тему

- Сегодня ночью была совершена атака на мою страницу в Instagram. В результате сейчас она временно заблокирована. Считаю это бессмысленной попыткой помешать нашей работе, моему общению с вами. Аккаунт, конечно, восстановим, страницы в остальных сетях работают, а главное - продолжается наше личное общение в соцсетях, этому никто помешать не может, - заявил врио.

«КП» в свою очередь напоминает, буквально несколько дней назад аккаунт @kozhemyako.daily также подвергся блокировке, которую сняли в течение суток.

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