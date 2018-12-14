В Приморье двое военных моряков солгали ради взятки

14 Дек. 07:36 2018-12-14T07:36:12+03:00

Оба получили по 8,5 лет «строгача»

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Главное военное следственное управление России сообщило, что в Приморье за вымогательство взятки задержано двое служащих Тихоокеанского флота.

Следствие и суд установили, что в августе 2013 года начальник отдела хранения войсковой части 25030-7 Дмитрий Прохоров и заведующий хранилищем Сергей Ялченко потребовали 160 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Они солгали ему, что для нужд флота компания недопоставила 2,4 тонны гидравлической жидкости, хотя должна была – в рамках госконтракта. За то, чтобы сохранить эту тайну Прохоров и Ялченко и попросили вознаграждение. Деньги им передали.

За преступление Шкотовский районный суд Приморского края назначил взяточникам по 8,5 лет колонии строгого режима.