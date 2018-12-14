2018-12-14T10:00:03+03:00
Общество

В куриных котлетках от уссурийского производителя нашли ДНК растений

В фарше этой же фирмы нашлось ДНК свиньи
Софья КУЧИНА
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Фото: http://xn----dtbfomiqcfic1al.xn--p1ai/product/farsh-kurinyj/Фото: http://xn----dtbfomiqcfic1al.xn--p1ai/product/farsh-kurinyj/
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В курином фарше от уссурийского производителя Россельхознадзор обнаружил ДНК свиньи. В партии куриных котлет этой же фирмы анализ выявил ДНК свиньи и растений. Как сообщает управление, это нарушение техрегламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Специалисты ветеринарной лаборатории считают, что таким образом предприниматель пытался сэкономить на сырье.

Информация уже попала в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадора. У производителя отзовут декларацию на серийный выпуск продукции.

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