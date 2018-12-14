2018-12-14T10:34:15+03:00
Общество

Олег Кожемяко исполнит мечту маленькой девочки

Врио губернатора поучаствовал в благотворительной акции
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Врио губернатора выпало исполнить мечту маленькой ДашиВрио губернатора выпало исполнить мечту маленькой Даши
Изменить размер текста:

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в благотворительной «Ёлке добра».

Зимний праздник воспитанникам центров содействия семейному устройству подарили представители общественности, культуры, бизнеса и политические деятели.

Объединение «Команда Приморья» специально организовала благотоворительное мероприятие, чтобы удивить и порадовать ребят из соцучреждений. Для сотен маленьких приморцев взрослые приготовили новогодние сюрпризы. Вот и глава региона с супругой присоединились к участникам акции. Он исполнит мечту маленькой Даши из Большого Камня – её шарик он снял с новогоднего дерева.

- Новый год – это праздник, который каждый должен проводить в кругу своих близких и родных. Особенно важно уделить внимание тем детям, которые остались без родителей. “Ёлка добра” – мероприятие, призванное исполнить их желания. Они должны всегда чувствовать заботу старших, тех, кто заменяет им родителей. Безусловно, подарки и новогодние поздравления придут в каждый детский дом, -считает глава региона.

Организаторы акции обещают: чудо-ёлка отправится в путешествие по всему Приморью, так что никто из ребят не останется без своего сюрприза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На остановке «Некрасовской» появились новые места для пассажиров
В куриных котлетках от уссурийского производителя нашли ДНК растений
МТС запустила онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по математике
Слабоумие и навага: в Приморье ушёл под лёд любитель зимней рыбалки на «крузаке»
В Приморье двое военных моряков солгали ради взятки
Личный инстаграм главы Приморья заблокировали из-за «ботов»
Дал взятку медику и погорел: житель Владивостока попался на преступлении
Приморец хотел нажиться на икре и кабарге, но не вышло
«Дальний Восток ждет тебя!»: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Почта России выпустила серию коллекционных открыток
Приморский бизнесмен подарил Китаю леса на миллион долларов
«Морского огурца» в штанах спрятали иностранцы, проходя границу
Умеренный ветер и переменная облачность ждёт приморцев в последний рабочий день недели
Театр начинается с Приморья: Владивосток ждёт театральный марафон
«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам
Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе