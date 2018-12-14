2018-12-14T10:34:15+03:00
Общество

Олег Кожемяко исполнит мечту маленькой девочки

Врио губернатора поучаствовал в благотворительной акции
Софья КУЧИНА
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Врио губернатора выпало исполнить мечту маленькой ДашиВрио губернатора выпало исполнить мечту маленькой Даши
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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в благотворительной «Ёлке добра».

Зимний праздник воспитанникам центров содействия семейному устройству подарили представители общественности, культуры, бизнеса и политические деятели.

Объединение «Команда Приморья» специально организовала благотоворительное мероприятие, чтобы удивить и порадовать ребят из соцучреждений. Для сотен маленьких приморцев взрослые приготовили новогодние сюрпризы. Вот и глава региона с супругой присоединились к участникам акции. Он исполнит мечту маленькой Даши из Большого Камня – её шарик он снял с новогоднего дерева.

- Новый год – это праздник, который каждый должен проводить в кругу своих близких и родных. Особенно важно уделить внимание тем детям, которые остались без родителей. “Ёлка добра” – мероприятие, призванное исполнить их желания. Они должны всегда чувствовать заботу старших, тех, кто заменяет им родителей. Безусловно, подарки и новогодние поздравления придут в каждый детский дом, -считает глава региона.

Организаторы акции обещают: чудо-ёлка отправится в путешествие по всему Приморью, так что никто из ребят не останется без своего сюрприза.

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