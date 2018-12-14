2018-12-14T11:19:11+03:00
Общество

На остановке «Некрасовской» появились новые места для пассажиров

Здесь поменяли схему движения
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:vlc.tuФото:vlc.tu
Изменить размер текста:

Дополнительные места для пассажиров городского общественного транспорта появились на остановке «Некрасовская» по направлению «из города». Теперь здесь будут останавливаться автобусы шести маршрутов: № 17, 17Л, 17Т, 85, 85Ц и 98Ц. Остальные маршрутки будут останавливаться там же, где и раньше. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, таким образом упорядочится пассажиропоток. останавливается перед первым подземным переходом, другая часть уходит дальше – к торговому центру «Сотка». В обратном направлении эта остановка также разделена на две части.

– Людям приходилось тесниться на небольшом участке остановочного пункта, а автобусы при этом порой останавливались дальше первого ряда, потому что не помещались в одном месте. Иногда автобусов становилась так много, что последние из них производили посадку-высадку прямо под пешеходным мостом».

Если с обслуживанием пассажиров на «Некрасовской» возникнут проблемы, новую схему движения снова скорректируют. Пассажиров просят внимательнее планировать свои поездки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Кожемяко исполнит мечту маленькой девочки
В куриных котлетках от уссурийского производителя нашли ДНК растений
МТС запустила онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по математике
Слабоумие и навага: в Приморье ушёл под лёд любитель зимней рыбалки на «крузаке»
В Приморье двое военных моряков солгали ради взятки
Личный инстаграм главы Приморья заблокировали из-за «ботов»
Дал взятку медику и погорел: житель Владивостока попался на преступлении
Приморец хотел нажиться на икре и кабарге, но не вышло
«Дальний Восток ждет тебя!»: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Почта России выпустила серию коллекционных открыток
Приморский бизнесмен подарил Китаю леса на миллион долларов
«Морского огурца» в штанах спрятали иностранцы, проходя границу
Умеренный ветер и переменная облачность ждёт приморцев в последний рабочий день недели
Театр начинается с Приморья: Владивосток ждёт театральный марафон
«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам
Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе