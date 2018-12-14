На остановке «Некрасовской» появились новые места для пассажиров

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-14T11:19:11+03:00

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Дополнительные места для пассажиров городского общественного транспорта появились на остановке «Некрасовская» по направлению «из города». Теперь здесь будут останавливаться автобусы шести маршрутов: № 17, 17Л, 17Т, 85, 85Ц и 98Ц. Остальные маршрутки будут останавливаться там же, где и раньше. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, таким образом упорядочится пассажиропоток. останавливается перед первым подземным переходом, другая часть уходит дальше – к торговому центру «Сотка». В обратном направлении эта остановка также разделена на две части.

– Людям приходилось тесниться на небольшом участке остановочного пункта, а автобусы при этом порой останавливались дальше первого ряда, потому что не помещались в одном месте. Иногда автобусов становилась так много, что последние из них производили посадку-высадку прямо под пешеходным мостом».

Если с обслуживанием пассажиров на «Некрасовской» возникнут проблемы, новую схему движения снова скорректируют. Пассажиров просят внимательнее планировать свои поездки.