Погода во Владивостоке и Приморье на 15 декабря:

СЕГОДНЯ 02:54 2018-12-15T02:54:53+03:00

В крае переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -10...+1°C.

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Сегодня, 15 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха -10...+1°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный во второй половине южный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C, в утренние часы -19...-21°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C.