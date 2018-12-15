Московские врачи и педагоги заинтересовались работой в Приморье

СЕГОДНЯ 04:12 2018-12-15T04:12:20+03:00

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На фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» гости смогли познакомиться с крупными работодателями Приморского края, высокооплачиваемыми и востребованными профессиями, а также узнали о мерах поддержки по наиболее востребованным специальностям

Гости выставки в первую очередь интересовались уровнем зарплат, наиболее востребованными специальностями края, а также социальными гарантиями, которые можно получить, связав свою жизнь с Приморьем.

- Так как сегодня наибольшую потребность Приморье испытывает в специалистах сфер образования и медицины, разработан целый комплекс мер, направленный на поддержку таких специалистов, в том числе соотечественников и тех, кто приехал из других регионов России. Это единовременные выплаты на обустройство, компенсация расходов на коммунальные услуги, ежемесячные доплаты и другие льготы и выплаты, - отмечают представители Приморья.

Наряду с необходимостью в специалистах в сфере образования и медицины, краю нужны и представители редких профессий, таких как огранщик алмазов в бриллианты, крупье, специалист отдела «Тропический лес», и даже ихиопатолог. Всего же банк вакансий Приморского края насчитывает около 70 тысяч рабочих мест.