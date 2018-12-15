2018-12-15T04:12:20+03:00
Общество

Московские врачи и педагоги заинтересовались работой в Приморье

Участники фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» узнали о перспективах карьерного роста в Приморье
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гостям и жителям Москвы рассказали о перспективах карьерного роста в Приморье.Гостям и жителям Москвы рассказали о перспективах карьерного роста в Приморье.
Изменить размер текста:

На фестивале «Дни Дальнего Востока в Москве» гости смогли познакомиться с крупными работодателями Приморского края, высокооплачиваемыми и востребованными профессиями, а также узнали о мерах поддержки по наиболее востребованным специальностям

Гости выставки в первую очередь интересовались уровнем зарплат, наиболее востребованными специальностями края, а также социальными гарантиями, которые можно получить, связав свою жизнь с Приморьем.

- Так как сегодня наибольшую потребность Приморье испытывает в специалистах сфер образования и медицины, разработан целый комплекс мер, направленный на поддержку таких специалистов, в том числе соотечественников и тех, кто приехал из других регионов России. Это единовременные выплаты на обустройство, компенсация расходов на коммунальные услуги, ежемесячные доплаты и другие льготы и выплаты, - отмечают представители Приморья.

Наряду с необходимостью в специалистах в сфере образования и медицины, краю нужны и представители редких профессий, таких как огранщик алмазов в бриллианты, крупье, специалист отдела «Тропический лес», и даже ихиопатолог. Всего же банк вакансий Приморского края насчитывает около 70 тысяч рабочих мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста
В Приморском океанариуме рыбы-клоуны осваивают новую аквариальную систему
В гостях у вселенной: парк космических приключений открылся во Владивостоке
В Приморье запускают новую угольную котельную
Второй президентский электропоезд прибыл в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 декабря:
На остановке «Некрасовской» появились новые места для пассажиров
Олег Кожемяко исполнит мечту маленькой девочки
В куриных котлетках от уссурийского производителя нашли ДНК растений
МТС запустила онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по математике
Слабоумие и навага: в Приморье ушёл под лёд любитель зимней рыбалки на «крузаке»
В Приморье двое военных моряков солгали ради взятки
Личный инстаграм главы Приморья заблокировали из-за «ботов»
Дал взятку медику и погорел: житель Владивостока попался на преступлении
Приморец хотел нажиться на икре и кабарге, но не вышло
«Дальний Восток ждет тебя!»: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Почта России выпустила серию коллекционных открыток
Приморский бизнесмен подарил Китаю леса на миллион долларов
«Морского огурца» в штанах спрятали иностранцы, проходя границу
Умеренный ветер и переменная облачность ждёт приморцев в последний рабочий день недели
Театр начинается с Приморья: Владивосток ждёт театральный марафон
«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам
Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе