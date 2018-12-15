2018-12-15T05:02:24+03:00
Общество

Второй президентский электропоезд прибыл в Приморье

После обкатки электричка начнет свою работу в январе 2019 года
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Новый электропоезд прибыл в Приморье.Новый электропоезд прибыл в Приморье.Фото: primorsky.ru
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Второй по счету электропоезд, поставленный в Приморье по поручению Владимира Путина, прибыл в край. Электричка пройдёт обкатку и выйдет на маршрут в январе. Третий подвижной состав прибудет в Приморье до конца этого года.

Каждый из четырех вагонов нового поезда оборудован системой по подъему маломобильных пассажиров, санитарные комнаты также приспособлены для людей с ограниченными возможностями. В тамбурах предусмотрены крепления для велосипедов. Поезда такого типа собраны в Московской области на Демиховском заводе в 2018 году.

Однако сразу пустить состав на рельсы не получится, необходимо пройти процедуру обкатки. По словам специалистов, это нужно, в том числе, для синхронизации спутниковой системы автоматического объявления остановок. Кроме того до января будут определены и маршруты следования нового поезда.

Общая стоимость трех новых поездов – около миллиарда рублей. Первый 6-вагонный состав уже работает на 10 маршрутах с 1 сентября, перевозит пассажиров из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками. Третий поезд прибудет в край до конца года. Он также выйдет на маршрут в январе.

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