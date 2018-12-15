2018-12-15T05:12:15+03:00
Общество

В Приморье запускают новую угольную котельную

Мощность котельной – 7,6 гигакалорий, она будет обслуживать около 1700 потребителей в селе Углекаменске
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье вводят в эксплуатацию новую котельную.В Приморье вводят в эксплуатацию новую котельную.Фото: primorsky.ru
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В селе Углекаменске Партизанского городского округа «Примтеплоэнерго» приступило к пуско-наладочным работам на новой угольной котельной.

Сейчас рабочие переключают мощности трех старых котельных на вновь построенную и переводят жилой фонд на новую котельную. Три технически устаревшие котельные, отапливающие село, поэтапно будут выведены из эксплуатации.

- Накануне завершена опрессовка тепловых сетей от новой котельной, проведено заполнение сети теплоносителем, температура подачи составляет примерно 70-80 градусов. Сегодня начинаем переключать нагрузку со старых неэффективных котельных на новую. Работы пройдут в три этапа и продлятся в течение нескольких дней. Сегодня выводим из эксплуатации одну котельную, через два дня – вторую, затем – третью, - сообщил главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов.

Ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит переключить потребителей от трех экономически и технически неэффективных котельных.

При максимальной нагрузке в зимний период в работе планируется задействовать три из четырех котлов, один из которых останется в резерве. Этого хватит для того, чтобы обслуживать около 1700 потребителей.

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