В гостях у вселенной: парк космических приключений открылся во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:21 2018-12-15T05:23:09+03:00

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В столице Приморья начал работу первый парк космических приключений. У жителей края появилась уникальная возможность почувствовать себя настоящими космонавтами, посетив тематический городок «Космодрайв». Выставка с успехом уже состоялась в 10 городах России. В пяти регионах она рекомендована к посещению Министерством образования. Во Владивостоке экспозиция расположилась на 3-ем этаже ТРК «Седанка Сити».

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Корреспондент «Комсомолки» окунулся в космическую атмосферу, оценив увлекательные аттракционы «неземного» городка. 47 интерактивных экспонатов позволят каждому гостю найти занятие по душе, независимо от возраста. В парке можно не просто познакомиться с историей освоения вселенной, но и ощутить себя космонавтом. «Предполётная» подготовка на тренажёрах даёт посетителям полные ощущения невесомости и выхода в открытый космос.

Управляющий выставки «Космодрайв» Святослав Батуев рассказал журналисту «Комсомолки», что наибольший восторг экспозиция вызывает у школьников. Особенно ребятам нравится «центрифуга».

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- Я как будто в настоящем центре подготовки космонавтов побывал, - с улыбкой на лице поделился с журналистом один из посетителей аттракциона.

Отклик в детских сердцах нашли и квесты в виртуальной реальности, а космическая еда из тюбиков стала лучшим угощеньем для гостей. Буквально покорил присутствующих герой саги «Звёздные войны». Для памятного фото со штурмовиком выстроилась целая очередь.

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Гости космического парка также смогут сделать шаги по Юпитеру, узнать свой вес на разных планетах, побывать в гостях на МКС, примерить скафандр и даже взять на себя управление луноходом. Помимо экскурсий, для детей проводятся космические мастер-классы, медиа-показы и работают всевозможные аттракционы. Организаторы выставки также приглашают присоединиться к увлекательному приключению взрослых, не исключено, что старшее поколение узнает для себя новые, интересные факты.

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Входной билет для детей обойдётся в 390 – 490 рублей, в зависимости от дня недели. Также цена меняется по праздникам. Малышам до 4-х лет проход на выставку предоставляется бесплатно, но в сопровождении взрослых. Для групп предусмотрены скидки. Наиболее выгодно посещать парк в будний день. Приятным сюрпризом для родителей станут подарочные детские билеты, которые можно получить во многих крупных супермаркетах Владивостока. Более подробная информация о стоимости есть на официальном сайте Космодрайв.рф. Выставка будет радовать посетителей до 8 января.