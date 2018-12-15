2018-12-15T07:40:55+03:00
Общество

В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста

На время ремонта переправы через реку Шкотовка проезд к селам Новороссия и Центральное будет осуществляться по объездному маршруту
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Дорожные службы уже приступили к ремонту моста.Дорожные службы уже приступили к ремонту моста.Фото: primorsky.ru
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В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района. Восстановление переправы будет выполнено зимой. На время работ проезд к селам будет осуществляться по объездному маршруту.

Мост через реку Шкотовка был поврежден проливными дождями этим летом - обрушилась часть ригеля русловой опоры. Экспертиза подтвердила высокую вероятность обрушения конструкции при превышении нагрузки, из-за чего движение по мосту было прекращено, установлены ограждения и соответствующие знаки.

Сейчас специалисты уже приступили к ремонту. Чтобы восстановить проезд по мосту как можно скорее, дорожники будут работать и в зимний период. Здесь восстановят и усилят ригели, выборочно заменят плиты проезжей части и укрепят несущую основу моста.

На время ремонта проезд к селам Новороссия и Центральное будет осуществляться по объездному маршруту: со стороны 29-ого километра по автомобильной дороге Шкотово–Партизанск.

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