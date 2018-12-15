2018-12-15T07:40:55+03:00
Общество

В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста

На время ремонта переправы через реку Шкотовка проезд к селам Новороссия и Центральное будет осуществляться по объездному маршруту
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Дорожные службы уже приступили к ремонту моста.Дорожные службы уже приступили к ремонту моста.Фото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

В Шкотовском районе Приморья начался ремонт моста, ведущего к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района. Восстановление переправы будет выполнено зимой. На время работ проезд к селам будет осуществляться по объездному маршруту.

Мост через реку Шкотовка был поврежден проливными дождями этим летом - обрушилась часть ригеля русловой опоры. Экспертиза подтвердила высокую вероятность обрушения конструкции при превышении нагрузки, из-за чего движение по мосту было прекращено, установлены ограждения и соответствующие знаки.

Сейчас специалисты уже приступили к ремонту. Чтобы восстановить проезд по мосту как можно скорее, дорожники будут работать и в зимний период. Здесь восстановят и усилят ригели, выборочно заменят плиты проезжей части и укрепят несущую основу моста.

На время ремонта проезд к селам Новороссия и Центральное будет осуществляться по объездному маршруту: со стороны 29-ого километра по автомобильной дороге Шкотово–Партизанск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморском океанариуме рыбы-клоуны осваивают новую аквариальную систему
В гостях у вселенной: парк космических приключений открылся во Владивостоке
В Приморье запускают новую угольную котельную
Второй президентский электропоезд прибыл в Приморье
Московские врачи и педагоги заинтересовались работой в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 декабря:
На остановке «Некрасовской» появились новые места для пассажиров
Олег Кожемяко исполнит мечту маленькой девочки
В куриных котлетках от уссурийского производителя нашли ДНК растений
МТС запустила онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ по математике
Слабоумие и навага: в Приморье ушёл под лёд любитель зимней рыбалки на «крузаке»
В Приморье двое военных моряков солгали ради взятки
Личный инстаграм главы Приморья заблокировали из-за «ботов»
Дал взятку медику и погорел: житель Владивостока попался на преступлении
Приморец хотел нажиться на икре и кабарге, но не вышло
«Дальний Восток ждет тебя!»: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Почта России выпустила серию коллекционных открыток
Приморский бизнесмен подарил Китаю леса на миллион долларов
«Морского огурца» в штанах спрятали иностранцы, проходя границу
Умеренный ветер и переменная облачность ждёт приморцев в последний рабочий день недели
Театр начинается с Приморья: Владивосток ждёт театральный марафон
«Социальный автобус» помог более чем 200 приморцам
Мохнатый полицейский Рэм поймал вора в Приморье
В Приморье ищут желающих разбогатеть на хлебе