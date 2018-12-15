2018-12-15T08:37:32+03:00
Звезды

В Находке начинается ретро-показ ёлочных игрушек

Хрупкие экспонаты праздничной экспозиции уже разместились в городском музее
Алина ПЕРЕВЕРЗЕВА
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Игрушки из сказочного детства станут украшением экспозиции в Находке.Игрушки из сказочного детства станут украшением экспозиции в Находке.
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В музейно-выставочном центре Находки на этой неделе готовятся к встрече новогодних праздников. Сегодня уже собрана экспозиция елочных игрушек советского прошлого и коллекция советских открыток на выставке «Новогоднее волшебство».

- Наша выставка не просто создаёт предновогоднее настроение. Она о тех предметах, что хранятся и передаются в семье из поколения в поколение. Иногда по дизайну игрушек можно проследить историю нашей страны, - рассказала «КП» руководитель научного отдела музейно-выставочного центра Находки Ирина Алексеева. - Десятки ретро-игрушек рассказывают об эпохе советского прошлого, проявившейся в елочном декоре. Для многих старожилов Находки эти изделия родом из детства, символ детства, волшебства, связи с родным домом и близкими людьми.

Выставка новогодних ёлочных украшений XX века сформирована из экспонатов, что бережно хранятся в фондах городского музея. Среди игрушек: шишки, сосульки, снегурочки и домики. Все они кардинально отличаются от современных «пластмассовых» украшений.

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