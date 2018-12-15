Эскадра Тихоокеанского флота во главе с флагманским кораблём проводит манёвры у берегов Индии

15 Дек. 09:01 2018-12-15T09:01:07+03:00

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Сегодня, 15 декабря, в окрестностях порта Вишакхапатнам в Бенгальском заливе продолжилось двустороннее российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2018». В манёврах задействованы флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», танкер «Борис Бутома» и шесть боевых кораблей и судов Военно-морских сил Индии.

Как сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский, корабли России и Индии провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели. Затем военные моряки двух государств поразили артиллерией дрейфующую мишень - надводную. Сегодня, в субботу, несладко придётся подводной лодке условного противника: против неё выпустят реактивные глубинные бомбы, а следом начнётся встречный морской бой.

Военно-морские манёвры «Индра Нэви-2018» проходят в Индийском океане с 13 по 16 декабря.