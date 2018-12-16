В Приморском крае открылись избирательные участки
В 8:00 в Приморье открылись избирательные участки. Всего в крае организовано 1570 участковых избирательных комиссий, на которых смогут проголосовать 1 миллион 465 тысяч человек.
Отдать свой голос за кандидата жители края смогут до 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов и рассмотрению обращений жалоб по поводу нарушения хода избирательного процесса, если таковые будут.
К слову о жалобах, прошедший «день тишины» по даннцм ЦИК прошел без каких-либо нарушений. Представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко выразил надежду, что день выборов также пройдет без нарушений. За ходом голосования наблюдают представители четырех кандидатов, более 20 депутатов от государственной думы России и членов центральной избирательной комиссии, общественная палата России и палата Приморского края, а также движение в защиту прав избирателей "Голос".
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