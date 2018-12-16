2018-12-16T00:58:30+03:00
Политика

В Приморском крае открылись избирательные участки

Ровно в 8:00 на территории всего Приморья начали свою работу избирательные комиссии
Алексей САМУСЬКОВ
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В Приморье открылись избирательные участки.В Приморье открылись избирательные участки.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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В 8:00 в Приморье открылись избирательные участки. Всего в крае организовано 1570 участковых избирательных комиссий, на которых смогут проголосовать 1 миллион 465 тысяч человек.

Отдать свой голос за кандидата жители края смогут до 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов и рассмотрению обращений жалоб по поводу нарушения хода избирательного процесса, если таковые будут.

К слову о жалобах, прошедший «день тишины» по даннцм ЦИК прошел без каких-либо нарушений. Представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко выразил надежду, что день выборов также пройдет без нарушений. За ходом голосования наблюдают представители четырех кандидатов, более 20 депутатов от государственной думы России и членов центральной избирательной комиссии, общественная палата России и палата Приморского края, а также движение в защиту прав избирателей "Голос".

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