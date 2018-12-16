ЦИК: «день тишины» в Приморье прошел без нарушений

16 Дек. 00:19 2018-12-16T00:33:00+03:00

ЦИК подтвердила, что «день тишины» в Приморье прошел без каких-либо нарушений.

По словам представителя ЦИК, каких-либо жалоб в избирательную комиссию Приморского края, ЦИК России или же на горячую линию не поступало

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В Приморье «день тишины» прошел без нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на члена ЦИК России Евгения Шевченко.

В Приморье накануне выборов губернатора региона, в «день тишины», когда запрещена агитация за кандидатов, нарушения зафиксированы не были.

- Жалоб ни в избирательную комиссию Приморского края, ни в ЦИК РФ, ни на горячую линию не поступало, - отметил Евгений Шевченко.

Шевченко также выразил надежду, что день выборов 16 декабря пройдет также без нарушений.

Напомним, избирательные участки начнут свою работу сегодня, 16 декабря в 8:00. Отдать свой голос можно будет до 20:00. За ходом выборов будут наблюдать не только представители от всех четырех кандидатов, но также более 20 депутатов от Государственной думы России и членов центральной избирательной комиссии, общественная палата России и палата Приморского края, а также движение в защиту прав избирателей «Голос».