2018-12-16T01:12:40+03:00
Общество

Погода во Владивостоке и Приморье на 16 декабря: синоптики обещают потепление до +4

Погоду в Приморье сегодня определяет поле повышенного атмосферного давления
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 16 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха -5...+4°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...2°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...2°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 1...3°C.

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