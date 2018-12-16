Погода во Владивостоке и Приморье на 16 декабря: синоптики обещают потепление до +4

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 1...3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...2°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 0...2°C.

Сегодня, 16 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный.Температура воздуха -5...+4°C.

Погоду в Приморье сегодня определяет поле повышенного атмосферного давления

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: