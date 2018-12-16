2018-12-16T02:32:16+03:00
Политика

На досрочных выборах в Приморье проголосовало более 9,5 тысяч человек

Такие данные озвучила член избирательной комиссии Приморья Татьяна Заболотная
Оксана КИСЕЛЁВА
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Татьяна Заболотная.Татьяна Заболотная.Фото: Оксана КИСЕЛЁВА
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В Приморье завершено досрочное голосование. Воспользоваться своим активным избирательным правом заранее изъявили желание более 9500 человек.

Досрочное голосование проходило на 217 судах гражданского и военного флота, которые находятся в море. Также завершилось досрочное голосование на 59 избирательных участках в труднодоступной местности в 16 муниципальных районах - голосование тех избирателей, где вообще нет регулярного транспортного сообщения или оно затруднено.

В итоге к этому воскресенью избирком зафиксировал досрочно проголосовавших 9,5 тысяч человек. Их голоса будут учтены после того, как в 20:00 завершится основной этап голосования и комиссии приступят к подсчету бюллетеней.

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