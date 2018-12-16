2018-12-16T03:18:24+03:00
Политика

Стало известно, когда огласят первые итоги выборов губернатора Приморья

По словам члена избирательной комиссии Татьяны Заболотной, предварительные итоги будут известны уже после полуночи
Оксана КИСЕЛЁВА
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Первые итоги выборов губернатора Приморья станут известны после 2 часов ночи, 17 декабря.Первые итоги выборов губернатора Приморья станут известны после 2 часов ночи, 17 декабря.Фото: Людмила ПАНИНА
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Член избирательной комиссии Приморья Татьяна Заболотная рассказала журналистам, когда станут известны предварительные итоги выборов губернатора Приморья.

- О предварительных результатах голосования мы вас проинформируем в 2 часа ночи, а потом в 6 и 10 часов утра 17 декабря, - сказала Татьяна Заболотная.

Напомним, голосование продлится сегодня, 16 декабря, до 20:00. После этого участковые комиссии начнут подсчет бюллетеней. По уточненной информации свой голос могут отдать 1 456 292 человека на 1569 участках. Узнать адрес своей участковой избирательной комиссии можно на сайте избиркома.

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