Стали известны первые данные о явке на выборах губернатора Приморья

16 Дек. 04:15 2018-12-16T04:15:05+03:00

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К этому часу стали известны первые данные о явке на выборах губернатора Приморского края. Секретарь избирательной комиссии Наталья Камаева сообщила, что на 10 часов утра явка составила 4,62%. Это 67 тысяч 624 избирателя.

- Напомню, что на досрочных выборах губернатора в сентябре была примерно такая же цифра - 4,9%, - сказала Камаева.

Также она ответила на вопрос корреспондента «Комсомольской правды», какие территории Приморья голосуют активнее, а какие отстают:

- Традиционно у нас активно голосуют районы. Это Черниговский - там явка составила 11,07%, также активен город Спасск-Дальний - 9,27%. А наименьшую активность, как всегда, показывает город Владивосток.