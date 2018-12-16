Безопасность на выборах губернатора Приморья обеспечивают более 3500 силовиков

16 Дек. 04:43 2018-12-16T04:43:42+03:00

Заместитель начальника полиции УМВД России по Приморскому краю Игорь Бородачёв рассказал о том, как правоохранительные органы подготовились ко дню выборов

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Заместитель начальника полиции УМВД России по Приморскому краю Игорь Бородачёв рассказал о том, как в Приморье организована работа правоохранительных органов по обеспечению безопасности избирательного процеса.

- В период подготовки и в день выборов задействовано около 3500 сотрудников территориальных органов внутренних дел, представителей частных охранных предприятий, добровольных народных дружин, а также сотрудников Росгвардии. Дополнительно задействован личный состав курсантов филиала Владивостокского юридического института.

По словам Игоря Бородачёва, в помещениях, где находятся участковые избирательные участки, задействованы металлодетекторы, а 330 объектов подключены к системе безопасности росгвардии - там находятся тревожные кнопки. Также организовано дежурство кинологической службы.

- На данный момент каких-либо сообщений в дежурной части не зарегистрировано. За весь период подготовки к выборам зарегистрировано всего 7 материалов, по которым принимаются решения, - сказал Игорь Бородачёв.