К 12:00 явка на выборах губернатора Приморья превысила 13%
Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Спасске-Дальнем и Черниговском районе
К 12:00 явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 13,97%
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По словам члена избирательной комиссии Приморья Натальи Камаевой, к 12:00 явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 13,97%, что в абсолютном выражении составляет 204 614 избирателей.
Лидерами по явке на этом голосовании по-прежнему остается Спасск-Дальний - 28,05% и Черниговский район - 27,5%. Наименее активен традиционно Владивосток. Меньше всего проголосовавших наблюдается в Первомайском районе - 7,74%.
Наталья Камаева также отметила, что на этих выборах не предусмотрено видеонаблюдение за ходом голосования.
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