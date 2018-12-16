2018-12-16T06:48:15+03:00
Политика

К 12:00 явка на выборах губернатора Приморья превысила 13%

Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Спасске-Дальнем и Черниговском районе
Людмила ПАНИНА
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К 12:00 явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 13,97%К 12:00 явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 13,97%
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По словам члена избирательной комиссии Приморья Натальи Камаевой, к 12:00 явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 13,97%, что в абсолютном выражении составляет 204 614 избирателей.

Лидерами по явке на этом голосовании по-прежнему остается Спасск-Дальний - 28,05% и Черниговский район - 27,5%. Наименее активен традиционно Владивосток. Меньше всего проголосовавших наблюдается в Первомайском районе - 7,74%.

Наталья Камаева также отметила, что на этих выборах не предусмотрено видеонаблюдение за ходом голосования.

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