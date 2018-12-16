Председатель Общественной организации женщин Приморского края: люди устали от безвластия

16 Дек. 07:52 2018-12-16T07:52:37+03:00

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Зинаида Иовкова, почетный гражданин города Владивостока, председатель Общественной организации женщин Приморского края рассказала, почему необходимо участвовать в выборах.

- Сегодня у нас в крае необычный день, очень ответственный, я бы сказала, очень торжественный, потому что люди ждут позитивных изменений от того руководителя, который придет управлять нашим краем. Наша организация очень активно участвовала в подготовке и сегодня активно работает на выборах губернатора. Представители организации, наши женщины, работают практически во всех участковых избирательных комиссиях, - говорит Зинаида.

Почетный житель Владивостока надеется, что после выборов сохранится тот темп работы, который сейчас налажен в крае.

- Люди устали от безвластия, непонятного руководства и, думаю, что с завтрашнего дня мы заживем по-другому, что у нас будет руководитель. Хочется всем пожелать хорошего настроения и те, кто еще не пошел голосовать на свой участок, должны пойти и отдать свой голос за того человека, в кого они верят. Кто по их мнению может сделать все для края. Чтобы мы, старшее поколение и наши дети, и внуки, правнуки могли жить в цветущем крае.