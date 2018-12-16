«Второй тур нам ни к чему»: Игорь Пушкарёв прокомментировал выборы в Приморье
Пребывающий в столичном СИЗО бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв сделал пост в Instagram, посвящённый сегодняшним выборам губернатора Приморья. Он прикрепил к сообщению, судя по всему, снимок из личного архива, где он голосует вместе с супругой.
- Помимо подготовки к встрече Нового года и весёлых корпоративов, у Приморья сегодня выборы губернатора. И я уже традиционно призываю вас всё-таки прийти на избирательные участки, - написал Пушкарёв. - Думаю, что второй тур нам ни к чему. Это лишняя трата денег и без того недостающего в предновогодней суете времени.
Экс-мэр завершил сообщение следующим образом:
- Верю в вас, в наш край и в город, который при любых результатах «останется так же загадочно любим».
«КП» ведёт онлайн-трансляцию повторных выборов губернатора Приморья.
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