2018-12-16T08:38:46+03:00
Политика

Спикер приморского парламента проголосовал на выборах губернатора

«Люди идут на выборы с хорошим настроением», - заметил Александр Ролик
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Фото: zspk.govПредседатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Фото: zspk.gov
Изменить размер текста:

В день, когда в Приморском крае решается судьба губернаторского кресла, своё мнение на участках и в пресс-центре выборов высказывают эксперты, политики, представители власти и общественности.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик рассказал журналистам, что традиционно проголосовал по месту жительства - на 731 участке в Первореченском районе Владивостока:

- Хочу отметить, что процесс голосования организован на высоком уровне. Комиссия работает чётко, присутствуют наблюдатели. Люди идут на выборы с хорошим настроением, и на избирательном участке созданы все условия для того, чтобы люди реализовали своё активное избирательное право. Депутаты Законодательного собрания традиционно принимают участие в выборах и по месту жительства, и на своих избирательных округах. Для нас важно, чтобы такие кампании сегодня и всегда проходили в условиях открытости и гласности. Надо сказать, что в течение года мы внесли ряд изменений в избирательный кодекс Приморского края, направленных как раз на открытость избирательного процесса, на получение гарантии участия в выборах маломобильных граждан.

Александр Ролик отметил, что сегодня важно выбрать «достойного губернатора, который будет работать во благо жителей Приморского края, повышения качества их жизни».

Как уже сообщала «Комсомольская правда», сегодня, 16 декабря, избирательные участки работают с 8 часов утра до 20:00. Редакция следит за развитием событий в онлайн-трансляции, в том числе за информацией о проверке сигналов по фактам нарушений.

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Второй тур нам ни к чему»: Игорь Пушкарёв прокомментировал выборы в Приморье
Председатель Общественной организации женщин Приморского края: люди устали от безвластия
К 12:00 явка на выборах губернатора Приморья превысила 13%
Безопасность на выборах губернатора Приморья обеспечивают более 3500 силовиков
Стали известны первые данные о явке на выборах губернатора Приморья
Во Владивостоке сгорела овощная база
Стало известно, когда огласят первые итоги выборов губернатора Приморья
На досрочных выборах в Приморье проголосовало более 9,5 тысяч человек
Погода во Владивостоке и Приморье на 16 декабря: синоптики обещают потепление до +4
В Приморском крае открылись избирательные участки
ЦИК: «день тишины» в Приморье прошел без нарушений
Дальневосточный профсоюз помог повысить зарплату филиппинским морякам
Эскадра Тихоокеанского флота во главе с флагманским кораблём проводит манёвры у берегов Индии
В Находке начинается ретро-показ ёлочных игрушек
В Шкотовском районе начали ремонт аварийного моста
В Приморском океанариуме рыбы-клоуны осваивают новую аквариальную систему
В гостях у вселенной: парк космических приключений открылся во Владивостоке
В Приморье запускают новую угольную котельную