2018-12-16T08:38:46+03:00
Политика

Спикер приморского парламента проголосовал на выборах губернатора

«Люди идут на выборы с хорошим настроением», - заметил Александр Ролик
Оксана КИСЕЛЁВА
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Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Фото: zspk.govПредседатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик. Фото: zspk.gov
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В день, когда в Приморском крае решается судьба губернаторского кресла, своё мнение на участках и в пресс-центре выборов высказывают эксперты, политики, представители власти и общественности.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик рассказал журналистам, что традиционно проголосовал по месту жительства - на 731 участке в Первореченском районе Владивостока:

- Хочу отметить, что процесс голосования организован на высоком уровне. Комиссия работает чётко, присутствуют наблюдатели. Люди идут на выборы с хорошим настроением, и на избирательном участке созданы все условия для того, чтобы люди реализовали своё активное избирательное право. Депутаты Законодательного собрания традиционно принимают участие в выборах и по месту жительства, и на своих избирательных округах. Для нас важно, чтобы такие кампании сегодня и всегда проходили в условиях открытости и гласности. Надо сказать, что в течение года мы внесли ряд изменений в избирательный кодекс Приморского края, направленных как раз на открытость избирательного процесса, на получение гарантии участия в выборах маломобильных граждан.

Александр Ролик отметил, что сегодня важно выбрать «достойного губернатора, который будет работать во благо жителей Приморского края, повышения качества их жизни».

Как уже сообщала «Комсомольская правда», сегодня, 16 декабря, избирательные участки работают с 8 часов утра до 20:00. Редакция следит за развитием событий в онлайн-трансляции, в том числе за информацией о проверке сигналов по фактам нарушений.

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