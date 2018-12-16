2018-12-16T10:24:24+03:00
Политика

На выборах в Приморье явка на 15 часов составила почти 30 процентов

Краевая избирательная комиссия выступила с очередной информацией по активности избирателей
Оксана КИСЕЛЁВА
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В Приморье выбирают губернатора региона.В Приморье выбирают губернатора региона.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева сообщила журналистам, работающим в пресс-центре губернаторских выборов, что на 15:00 явка составила 29,53 процента. Это 432 тысячи 819 избирателей.

Камаева отметила, что сейчас на 15 часов явка оказалась выше, чем в это же время на сентябрьских выборах - на 7,5 %. При этом жители Владивостока голосуют с меньшей активностью, чем селяне. В краевой столице явка - 22-24 % в разных административных округах, а по краю в среднем 35-45 %.

Член ЦИК Евгений Шевченко отметил: ответственные лица отслеживают ход голосования в режиме онлайн и реагируют на сигналы даже из социальных сетей.

«КП» ведёт трансляцию губернаторских выборов.

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